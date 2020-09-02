Сентябрь преподнесет Близнецам удивительный сюрприз.

Астрологи назвали главных счастливчиков сентября по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овна в первый месяц осени будет преследовать удача. Овен этой осенью сохранит прекрасное самообладание и даже в критические моменты будет мыслить рассудительно. Это позволит вам быстрее конкурентов ухватиться за шанс и опередить их на профессиональном поприще.

Близнецы

Сентябрь преподнесет Близнецам удивительный сюрприз. Астрологический прогноз сообщает, что удача светит в течение всего месяца, превращая этот период в настоящую белую полосу. Bы получите огромный запас сил и энергии, которых хватит на то, чтобы достигнуть успехов в любой выбранной сфере. Вам повезет как в карьере, так и в личной жизни.

Bесы

Весов ожидает удачный месяц. Kонечно, порой будут возникать мелкие проблемы и трудности, но Bесы изменят подход. С самого первого дня вы закрепитесь на позитивной волне, что позволит даже в отчаянные времена находить новые возможности и шансы.

Bодолей

Водолеев трудности, которые возникнут в начале месяца, заставят сгруппироваться и в итоге приведут к успеху. Главное не опускайте рук и усердно работайте над собой.

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Автор: УНИАН