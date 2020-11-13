2021 год станет чудесным периодом для Скорпиона. Он принесет вам множество отличных перспектив и возможностей.

2020-й год для всех нас оказался непростым. Однако гороскоп спешит порадовать три знака Зодиака, ведь их судьба кардинально изменится в лучшую сторону в 2021-м году.

Об этом пишет slovofraza.

Скорпион

2021 год станет чудесным периодом для Скорпиона. Он принесет вам множество отличных перспектив и возможностей.

Читайте такжеАстрологи назвали тройку самых сексуальных знаков Зодиака - перед ними не возможно устоятьВы, наконец, сможете вернуться к одному из самых любимых занятий - путешествиям! Личная жизнь тоже наладится. Свободные Скорпионы будут купаться в обожании нового партнера.

Телец

В следующем году вам предстоит сделать выбор между должностью с высокой зарплатой и любимой работой.

Когда вы окончательно поймете, чего хотите больше, сможете сполна насладиться жизнью. Есть шанс наладить личную жизнь, если вы не будете бездействовать.

Рак

Полоса неудач у Раков завершится в 2021-м году. В год Быка вам удастся исправить ошибки прошлого, касающиеся дорогих людей, и наладить личную жизнь.

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Автор: УНИАН