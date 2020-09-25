Весы в октябре смогут реализоваться в профессиональном плане.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у кого в ближайшее время закончится черная полоса.

Об этом пишет slovofraza.

У Близнецов появится шанс воплотить свои самые смелые идеи в жизнь. Свободным представителям знака судьба также предоставит шанс наладить личную жизнь. Предстанет выбор качество или количество. Отношения пар будут весьма эмоциональны и полны жажды приключений. Финансовое положение будет стабильным. А здоровье позволит чаще бывать на свежем воздухе, заниматься хобби.

Лев

Для Льва осень - благоприятный период. Можно поменять род деятельности или круг интересов. Конец месяца будет удачным для путешествий, смены обстановки. От дел можно отойти и смело заняться планированием событий вместе с любимым человеком. Львы будут деятельными, общительными. Вероятны перемены на личном фронте или в карьере. Некоторых ждет повышение по должности.

Весы

Весы в октябре смогут реализоваться в профессиональном плане.Правильно формируя цели, можно использовать ситуацию в свою сторону. Предполагается достижение головокружительных высот. Окружающие могут позавидовать рвению и самостоятельности. Нужно дать отпор злопыхателям. Женщины станут решать проблемы без посторонней помощи. Мужчины будут чувствовать себя спокойно и оптимистично.

Водолей

У Водолеев откроются новые горизонты, активизируются скрытые способности. Появятся возможности для путешествий. Можно отдохнуть, набраться новых впечатлений. Стоит использовать возможности для обучения. Нужно покорять вершины, повышать интеллектуальный уровень.

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Автор: УНИАН