Астрологи считают Водолея самым интригующим знаком Зодиака. Представители этого знака проницательны, способны смотреть на ситуацию с разных сторон, что делает их людьми, превосходно решающими проблемы.
Об этом пишет "Клубер".
Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударВодолей - загадочный знак Зодиака: с одной стороны, они кажутся застенчивыми и спокойными, а с другой – могут быть людьми эксцентричными и энергичными.
Водолеи проницательны, лишены предубеждений и не забивают голову стереотипами. Люди, рожденные под знаком Водолея, видят мир, полный возможностей, и считают, что при желании человек может достичь чего угодно.
Под влиянием правящей планеты Урана Водолеи могут проявлять опрометчивость, вспыльчивость и агрессию. Но одновременно с этим Уран так же наделяет Водолеев провидческим талантом, способностью заглядывать в будущее и точно знать, чем они будут заниматься через пять-десять лет.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Знак Зодиака Рыбы: характеристика мужчин и женщин, совместимость с другими знаками
- Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь: когда и какие работы лучшие всего проводить
- Гороскоп на 15 сентября: что ждет сегодня Овнов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
- Роковые соблазнительницы: астрологи рассказали, женщины каких трех знаков Зодиака способны покорить любого мужчину
- Новолуние 17 сентября: астролог рассказал, что нельзя делать в этот день
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram