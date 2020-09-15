Водолеи проницательны, лишены предубеждений и не забивают голову стереотипами.

Астрологи считают Водолея самым интригующим знаком Зодиака. Представители этого знака проницательны, способны смотреть на ситуацию с разных сторон, что делает их людьми, превосходно решающими проблемы.

Об этом пишет "Клубер".

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Водолеи проницательны, лишены предубеждений и не забивают голову стереотипами. Люди, рожденные под знаком Водолея, видят мир, полный возможностей, и считают, что при желании человек может достичь чего угодно.

Под влиянием правящей планеты Урана Водолеи могут проявлять опрометчивость, вспыльчивость и агрессию. Но одновременно с этим Уран так же наделяет Водолеев провидческим талантом, способностью заглядывать в будущее и точно знать, чем они будут заниматься через пять-десять лет.

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Автор: УНИАН