Девушка по имени Вероника милая, доброжелательная и реалистка.

Красивое и аристократичное имя Вероника популярно в Европе и США и часто встречается среди украинских девочек. Это женское имя имеет светлую и позитивную энергетику.

Происхождение имени Вероника

Имя имеет латинское происхождение. Образовано от имени Ференика, что переводится как "приносящая удачу".

Формы имени Вероника

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Вера, Вика, Ника, Ничка Никаша, Никуся, Никуша, Роня, Рона, Ронюша, Вероничка, Верочка, Вероня, Веруня, Веруша.

В других странах обычно используется форма имени с ударением на О.

Вероника в детстве

Девочка с именем Вероника растет приятным и милым ребенком. Она позитивная и жизнерадостная, часто шутит и заражает других хорошим настроением. Любит быть в центре внимания, часто приукрашивает или привирает чтобы ей уделили время, но делает это не со зла.

Вероника - очень творческая и артистичная девочка. Часто у неё с раннего детства проявляются таланты к рисованию, пению, игре на музыкальных инструментах, танцам или актерству. Родителям нужно присматриваться к умениям дочки и своевременно отдать её в творческий кружок.

В подростковом возрасте Вероника может стать "пацанкой", плохо учиться и связаться с сомнительной компанией. Чтобы этого не случилось, важно развивать в девочке её таланты и развить в ней целеустремленность.

Характер имени Вероника и судьба Вероники

Взрослая Вероника остается милой и доброй, но также приобретает новые черты - уверенность в себе, решительность и трудолюбие. Это волевая девушка с крепким внутренним стержнем. Она сохраняет спокойствие в любой ситуации, хорошо переносит жизненные трудности и легко переживает неудачи. Свой настрой девушка передает другим: воодушевляет близких и помогает им не падать духом.

Читайте такжеАстрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака - перед ними не устоит ни один мужчинаПо характеру девушка с именем Вероника интроверт. Она имеет мало друзей и долго раскрывается с новыми людьми. При внешнем спокойствии она довольно ранимая и может помнить обиды многие годы. Для своих друзей остается преданной подругой.

Вероника - реалистка и практичный человек. Она легко распознает ложь и манипуляции. Её доверие легко потерять. Это очень творческая личность с сильной склонностью к искусству. В монотонной, скучной и офисной работе редко добивается успеха.

Среди недостатков Вероники можно выделить ленивость, несосредоточенность, забывчивость, расчетливость, ревнивость, эгоистичность.

Имя Вероника в любви

Вероника очень привлекательно выглядит и следит за собой, чем очаровывает мужчин. Мужскому полу нравится её начитанность, творческий потенциал, открытость и честность. Поклонников у неё немного, но все они имеют серьезные намерения.

Замуж Вероника обычно выходит поздно, когда получит образование и реализуется в своих хобби. Семья и домашние хлопоты её не очень привлекают. В молодости Веронике хочется путешествий, активного отдыха и частых переездов. Часто она заводит детей ближе к 30 годам. К материнским обязанностям относится ответственно, но строгости ей не хватает.

Любовная совместимость Вероники с другими именами

Вероника имеет высокую совместимость в любви с такими мужчинами: Игорь, Тарас, Остап, Владимир, Никита, Григорий, Антон, Роман, Александр, Станислав, Борис.

Низкая совместимость в любви у Вероники с именами Дмитрий, Иван, Виктор, Константин, Андрей, Владислав, Денис, Арсений, Глеб.

Именины Вероники

Вероника отмечает православные именины 25 июля и 17 октября.

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Автор: Екатерина Пулатова