Женщина с таким именем обычно общительная, добрая и при этом несколько упрямая.

Женское имя Светлана очень красивое, светлое, ласковое и поэтичное.

Светлана: значение и происхождение имени

Существует несколько версий, связанных с историей возникновения имени Светлана. По одной из них, это женский вариант редкого старославянского мужского имени Светлан ("светлый") и образовалось оно путем сложения двух понятий "свет" и "лан".

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиЭто имя трактуют как "светлая", "лучезарная", "чистая". Может толковаться, как светлая внешне, например, "светловолосая", так и "чистая душой".

Есть и предположение, что имя имеет древнегреческие корни. В греческом языке ему созвучно имя Фотина или Фотиния, означающее "свет". Именно этим именем нарекают Светлану при крещении.

Популярным это имя стало благодаря А. Х. Востокову, который впервые упомянул его в 1802 году в своей поэме "Светлана и Мстислав", тем самым, возродив его. Впоследствии имя Светлана еще не раз использовалось поэтами в своих произведениях.

Чаще всего обладательниц этого имени в сокращенной форме называют Светой. Есть также и другие уменьшительно-ласкательные вариации имени: Светка, Светуля, Светочка, Светланочка, Светик, Светусик, Светуня, Светуся, Светуша, Вета.

Светлана в детстве

Светлана – девочка со сложным, независимым характером. Она растет радостным и активным ребенком. Любит подвижные игры и обожает познавать все новое. Ее любознательность не знает границ. Попадая в новое место, обязательно исследует каждый уголок и везде побывает.

Маленькая Света капризная, упрямая довольно самоуверенная, но, несмотря на это, очень милая, добрая и отзывчивая. Любит настаивать на своем. С раннего детства умеет за себя постоять, даже может быть инициатором драк в детском коллективе.

Светлана обычно не бывает лучшей ученицей. Она скорее будет успешна в школе на общественной должности, чем в математике. Она легко находит общий язык с окружающими, а особенно с противоположным полом.

Эта девочка трудолюбива и настойчива. Если она решит в чем-то преуспеть, то уж точно добьется своей настойчивостью.

Светлана: характер и судьба

Светлана производит впечатление легкой, светлой и общительной женщины. Но она – это целый клубок противоречий, уживающихся в одном человеке. Света одновременно может быть и доброй, и резкой, причем с разницей в несколько секунд. Может быть нежной и через мгновение агрессивной.

Читайте такжеЗначение имени Назар: характер, судьба, совместимость с другими именамиЖенщина с таким именем – прямолинейный и искренний человек. Она из тех, кто режет правду-матку, выражая свое честное и непредвзятое мнение. Это одно из качеств, в частности, за которые ее ценят друзья. А еще Светлана является хорошим, отзывчивым другом.

На работе она нередко достигает значительных успехов. Часто в ее жизни увлечение становится работой. Именно увлекаясь чем-то, она по-настоящему открывает свой потенциал и силу характера. Ее настойчивость поражает окружающих.

Света сообразительная и умная, хотя сложно сказать, что у нее много интересов. Иногда она просто зря тратит свой потенциал. Однако у нее всегда есть свое мнение, которое она не боится высказать.

Светлана в любви и браке

Женщина с именем Светлана от природы кокетливая и привлекательная для мужского пола. Предпочитает мужское общество и прекрасно чувствует себя именно в таком коллективе.

Она компанейская и общительная, любит обращать на себя внимание, нравиться. Жизнь без мужчин кажется ей тусклой, маловыразительной.

Света никогда не бегает за мужчинами, не навязывает свое общение. Но, если она уверена в чувствах мужчины, готова отдаться ему полностью. В партнере она больше ценит духовные качества и жизненные позиции, чем внешность. Светлана очень требовательна к выбору спутника жизни, она должна быть уверена не только в его чувствах, но и материальной возможности обеспечивать будущую семью.

Эта женщина – замечательная мать, заботливая, нежная и внимательная к своим детям. В ее доме всегда царит чистота и уют. С возрастом она становится образцовой хозяйкой, матерью и бабушкой, которую обожают все домашние.

Совместимость Светланы с другими именами

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Максимальная сила чувств у Светланы с мужчинами по имени Аркадий, Арсений, Вадим, Всеволод, Изяслав, Иннокентий, Исаак, Ким, Родион, Эрик.

С Авраамом, Алексеем, Давидом, Игнатом, Максимом, Михаилом, Никифором, Павлом, Прохором, Сергеем, Соломоном, Тимофеем, Эльдаром можно создать счастливый крепкий брак.

Зато ничего хорошего, по утверждению астрологов, не сулят отношения с мужчинами, имеющими имена Адам, Виталий, Владимир, Герман, Денис, Ефим, Иван, Ираклий, Константин, Марк, Моисей, Петр, Руслан, Савва, Семен, Степан, Феликс, Филипп, Эрнест, Юрий, Ян.

Именины Светланы

Светлана празднует свой День ангела 26 февраля, 2 апреля.

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Автор: Алина Вишневская