Имя Кристина обладает достаточной твердостью характера. Эта женщина обычно сообразительная и целеустремленная.

Имя Кристина довольно популярно в Украине и многих соседних странах. Этому есть ряд объяснений, одно из которых то, что имя имеет очень сильную энергетику.

Кристина: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Кристина образовано от латинского имени Christianus, что означает "христианка", "посвященная Христу". В греческом варианте имя уже звучало как Christina.

Сокращенные, уменьшительно-ласкательные и другие формы имени: Кристина, Христиана, Кристиночка, Кристенька, Крис, Кристиана, Кристен, Кристель, Криста, Кристел.

В православных святцах упоминается имя Христина, в католических – Христиана (Кристиана), Христина (Кристина, Кристена).

Кристина в детстве

Покой, умиротворение, планомерность, жизнерадостность, послушание, беспринципность, подвижность, энергичность, чувствительность и восприимчивость – вот основные черты, которыми можно охарактеризовать девочку, носящую имя Кристина.

С раннего детства эта малышка внимательно вглядывается в окружающий мир своими пытливыми глазками. Является очень наблюдательным ребенком, хотя со стороны кажется, что она застенчивая.

Кристина сообразительный, подвижный ребенок, с прекрасно развитой памятью. Решение принимает обдуманно. Легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.

В учебе эта девочка проявляет настойчивость и замечательную усидчивость. Кристина постоянно находится в поиске достойного увлечения для себя, быстро загорается, но стремительно теряет всякий интерес к делу.

Кристина: характер и судьба

Эта женщина обладает достаточной твердостью характера. Ключевая ее черта – наблюдательность. Она сообразительная, подвижная, целеустремленная, не любит принимать поспешных решений. Любое решение принимает обдуманно, ведь должна все взвесить, знать все за и против.

Читайте такжеЗначение имени Милана: характер, судьба, совместимость с другими именамиВзрослая Кристина довольно общительная, с удовольствием проводит время в дружеской компании, но в свою жизнь пустит далеко не каждого знакомого.

У женщины по имени Кристина непростой внутренний мир, окружающие не всегда понимают ее поступки, и она не спешит перед ними открывать душу. По своей энергетике она – сильная, светлая и добрая девушка.

В трудовой сфере эта женщина демонстрирует все свое упорство и трудолюбие. Кристина способна своими силами добиваться больших результатов.

Кристина в любви и браке

В личной жизни Кристина довольно переменчива. Она очень влюбчива и испытывает потребность во взаимных чувствах. Эта женщина верит в любовь с первого взгляда, но часто разочаровывается в своих избранниках.

Сила ее чувств во многом зависит от поведения избранника. Кристине важно, чтобы мужчина постоянно вносил новизну в отношения. Ее избранник должен быть не только умелым ухажером, но и идеальным мужчиной с высокими моральными и этическими ценностями, сильным и надежным, с которым Кристине будет хорошо и спокойно.

Женщина по имени Кристина очень дорожит домашним уютом и поэтому не любит обсуждать семейные дела. Ее мужем становится сильный и самостоятельный мужчина. Окруженная заботой, любовью и лаской Кристина в ответ будет дарить своему мужу теплоту и нежность.

Совместимость Кристины с другими именами

Читайте такжеЗначение имени Евгений: характер, судьба, совместимость с другими именамиНастоящие, искренние чувства, страсть, любовь у Кристины будут с мужчинами по имени Аким, Александр, Андрей, Арнольд, Артем, Федор, Борис, Валерий, Гордей, Дмитрий, Егор, Игорь, Казимир, Кирилл, Леонид, Макар, Никита, Николай, Остап, Тарас, Федор.

А с Венедиктом, Дмитрием, Егором, Львом, Макаром, Святославом, Семеном, Эрнестом, Ростиславом, Трофимом, Кузьмой получится создать крепкий и счастливый брак.

Наихудшая совместимость у Кристины с такими мужскими именами, как Адам, Антон, Игнат, Георгий, Денис, Лука, Максим, Владимир, Владислав, Ян, Ярослав, Юрий, Демьян.

Именины Кристины

Свой день ангела Кристина празднует 6 января, 15 января, 19 февраля, 13 марта, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 24 июля, 6 августа, 18 августа, 27 октября, 15 декабря.

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Автор: УНИАН