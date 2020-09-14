Прямолинейность и требовательность – отличительные черты характера обладательниц данного имени.

Имя Кира является одним из самых распространенных в Украине. В 2018 году оно вошло в ТОП-9 самых популярных женских имен, которыми нарекали новорожденных девочек. Почему родители так часто останавливают на нём свой выбор и какое значение в этом имени скрыто, рассказывает УНИАН.

Что значит имя Кира: версии происхождения

Читайте такжеЗнак Зодиака Весы: полная характеристика и совместимость с другими знакамиВыбирая имя ребёнку, будущие мама и папа прежде всего заглядывают в словарь имен, в котором Кира упоминается как имеющее древнюю историю.

Существует несколько версий его происхождения. Первые упоминания имени – на санскрите. Звучало оно как Киран, что переводится как "луч света". Далее имя попало в персидскую культуру, в которой трансформировалось в Куруш со значением "как солнце". Затем это имя позаимствовали греки, они, в частности, нарекли Курушей Кириями. Имя Кирия является женской формой мужского имени Кирос, что в переводе означает "повелитель", "госпожа" ("господин"), "владыка".

Черты характера ребенка по имени Кира

В воспитании девочек по имени Кира могут возникнуть трудности: сильные черты характера, нежелание прислушиваться к чужому мнению и отсутствие склонности к переубеждению станут испытанием для родителей. Нужно обладать огромным авторитетом, чтобы Кира прислушалась к вам, и подтверждать его на протяжение всего периода взросления придется не один раз.

Учеба для Киры протекает успешно. Благодаря великолепному и склонному к анализу уму, постижение точных дисциплин для девочки не составляет труда, но и в гуманитарных науках Кира не пасёт задних. Также стоит отметить, что обладательницы имени Кира являются любительницами дебатов по любым вопросам.

Здоровье у Киры крепкое. К данному вопросу она всегда подходит ответственно, как в подростковом, так и более зрелом возрасте. Так что родителям даже в самую морозную погоду не придется беспокоиться о том, что дочь замерзнет. Также у Киры особая любовь к спорту.

Женщина Кира: особенности характера

Обладательницы имени Кира – это самовлюбленные, тщеславные и прямолинейные личности, имеющие утонченную натуру, которая прячется за всей внешней строгостью.

К коллегам Кира требовательна, к себе – особенно строга. Руководитель из нее отличный, но желание доказать свое превосходство над другими оборачиваются для Киры в причину проблем в профессиональной деятельности. Воплотить свои задумки в жизнь Кира сможет только при наличии помощников и компаньонов, но и сама она обладает нестандартным мышлением, которое помогает приходить к успеху. При выборе профессии Кире следует остановить свой выбор на экономической деятельности, бухгалтерском деле.

Кира, чаще всего, домоседка. Ее семейные отношения строятся на комфорте и душевной гармонии. Она верная жена и заботливая мать. Обладательница имени Кира является замечательным другом и верным товарищем. Если вы с ней дружите, то можете сами собой гордится – вы прошли жесточайший отбор.

Совместимость имени Кира

Читайте такжеНазван самый непредсказуемый знак Зодиака

Наибольшая вероятность прочных отношений у Киры с мужчинами со следующими именами: Александр, Альберт, Викентий, Виктор, Гавриил, Георгий, Егор, Илья, Никанор, Олег, Орест, Рафаил, Тарас, Тимофей, Эммануил, Юрий, Яков.

Маловероятны прочные отношения у Киры с мужчинами, которые названы одним из следующих имен: Артур, Валерий, Вениамин, Виталий, Всеволод, Григорий, Давид, Игнатий, Игорь, Илларион, Иосиф, Константин, Марк, Мечислав, Мирон, Никита, Парамон, Петр, Роман, Самсон, Тимур, Федор, Ярослав.

Именины Киры

Свой День ангела Кира отмечает 13 марта.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН