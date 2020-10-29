Имя Диана принадлежит умной, энергичной и самодостаточной девушке.

Женское имя Диана популярно во всем мире и имеет длинную историю. Дианами называли многих девочек из знатных и королевских семей. Украинские родители также часто выбирают это красивое имя для новорожденных девочек.

Происхождение имени Диана

Имя образовано от имени римской богини Луны и охоты Дианы. В переводе с персидского языка оно означает "посланница благодеяния и здоровья". Другой вариант перевода - "божественная".

Формы имени Диана

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Дианка, Ди, Дин, Диди, Дина, Дия, Анна, Дианочка, Дианушка, Дианчик, Даяна, Дунька.

Формы имени в других языках: Даянна, Дианнэ.

Диана в детстве

Маленькая Диана - очень добрая девочка, она никогда не обижает других и любит помогать старшим. Диана растет энергичной, любопытной и открытой девочкой. В любой компании она заводила и придумщица новых идей.

Диана любит подвижный отдых и активные игры. Она часто шалит с друзьями, но всегда знает когда остановиться. Диана отличается искренностью, дружелюбностью и ранимостью. Она довольно послушная и уважает своих родителей, но слишком баловать её не стоит.

Характер и судьба Дианы

Характер девушки почти не меняется с возрастом. Диана остается искренней, доброй, активной, открытой, она любит активный отдых и путешествия. Она - очень хорошая подруга, всегда выручит в сложной ситуации и сможет развлечь. Интересная особенность Дианы в том, что она может построить искреннюю дружбу с мужчиной.

Диана имеет хорошее чувство юмора, она очень обаятельная и харизматичная. Девушка любит животных и детей, она может стать хорошей учительницей или волонтером.

Самая характерная черта Дианы - целеустремленность и амбициозность. Девушка очень хочет добиться успеха в жизни, построить успешную карьеру и стать достойным человеком. Она полностью отдается своей профессии, очень строгая к себе и с рвением берется за каждую задачу.

Среди недостатков Дианы можно отметить болтливость, завистливость, назойливость, ревнивость, неумение хранить секреты. Также многие Дианы имеют разные комплексы из-за строгости к себе.

Диана в любви

Диана не любит интрижки, несерьезные отношения и легкомысленных парней. Она ищет крепкую любовь на всю жизнь. Любовный путь Дианы очень сложный и тернистый. В поисках ответственного и порядочного мужчины она может провести много лет. Её избранник должен иметь хорошее чувство юмора, быть умным и начитанным и иметь четкие планы на будущее. Подлизы, лентяи, ловеласы и подлецы её отталкивают.

Найдя свою половинку, Диана будет хранить ему верность. В браке с Дианой нет главы семьи, она предпочитает равноправные отношения. Как мать Диана понимающая и добрая. Она любит активный отдых вместе с детьми и хорошо ладит с молодежью, легко разбирается в новых технологиях. Однако Диане не хватает строгости, её дети могут вырасти во вседозволенности.

Любовная совместимость Дианы

Диана имеет высокую совместимость с такими мужскими именами: Глеб, Роберт, Исаак, Николай, Алексей, Максим, Богдан, Филипп, Дмитрий.

Прочный брак и крепкие чувства у Дианы получатся с такими мужчинами: Виктор, Роман, Евгений, Даниил, Валентин, Анатолий, Руслан, Олег.

Низкая любовная совместимость Дианы с обладателями имен Ярослав, Тарас, Александр, Иван, Олег, Никита, Владислав, Вилен, Леонид, Андрей.

Именины Дианы

Имя Диана не православное и не отмечает свои именины. В православии Диана при крещении получает другое имя (чаще всего - Анна).

Читайте также на УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова