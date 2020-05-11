Астролог назвал главных счастливчиков середины мая: жизнь этих знаков Зодиака круто изменится

Телец, Дева и Стрелец станут настоящими счастливчиками недели.

Гороскоп на неделю поможет вам решить все проблемы, сохранив уверенность и удачу.

Середина мая будет довольно благоприятной для большинства знаков Зодиака, рассказал астролог Павел Глоба. Его гороскоп на неделю с 11 по 17 мая передает SlovoFraza.

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Телец

Эта неделя станет идеальным временем для восстановления сил. Можно и поработать, но лучше сменить обстановку, отдохнуть, а возможно, даже взять отпуск. У Тельцов наступает период, когда духовные поиски становятся важнее переживаний о работе и любви. Звезды помогут переосмыслить все окружающее, все произошедшее и то, что только ожидается. Отдых поможет восстановить ауру и биополе. Также в этом Тельцам окажут поддержку приятное общение, времяпрепровождение с семьей и друзьями. Новые знакомства будут полезными для тех, кто пока одинок.

Дева

Звезды и планеты будут в очень благоприятном для Дев положении. Это будет выражаться в приливе сил и удачи. Девам необходимо браться за все самые важные дела и не бояться пробовать себя в чем-нибудь новом. Это время открытий и приятных сюрпризов. Самые благоприятные дни недели — четверг и пятница. 14 и 15 мая можно смело заводить новые знакомства, а также переводить отношения на новый уровень. Можно знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу или помолвку. Это идеальное время для знакомств и романтики, флирта и поиска любовного вдохновения.

Стрелец

На этой неделе, особенно в самом ее начале звезды и планеты будут в очень благоприятном положении. Это позволит Стрельцам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что всё получится, все острые углы сгладятся. Вера в собственный успех мотивирует лучше, чем что-либо другое. Не стоит забывать о своих обязанностях по дому и по работе. Вполне возможно, что в жизнь удастся воплотить то, о чем Стрельцы давным-давно мечтали. Можно также взять паузу в каком-то деле, отдохнуть от отношений или чрезмерно активной работы. Эта неделя отлично подойдет для отдыха и глобальной смены обстановки.

Ранее астрологи назвали 3 знака Зодиака, для которых май станет особенно счастливым месяцем и позволит забыть обо всех разочарованиях.