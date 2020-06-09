Роковой июнь 2020: астролог назвала знаки Зодиака, чья жизнь развернется на 180 градусов

Влияние затмения будет ощущаться еще до того, как оно произойдет – в частности, весь период 10-20 июня.

Из-за того, что вторая треть июня – это время между затмениями (5 и 21-го числа), она может оказаться судьбоносной для многих знаков Зодиака.

Некоторые события сразу развернут вашу жизнь на 180 градусов, а значение некоторых других стает понятно только в течение полугода, а в исключительных случаях вообще только через 9 лет. Об этом говорится в гороскопе астролога Натальи Коляды на июнь, пишет "АстроМеридиан".

Читайте такжеСоставлен топ самых успешных женщин по знаку Зодиака

Астролог перечислила важные астрологические события июня 2020

11 июня

Квадрат Солнца и Нептуна не лучшим образом скажется на жизни Близнецов. У них события этого дня будут связаны с обманом и самообманом. Они могут растеряться, потерять цель, пойти по неверной дороге. Им нельзя употреблять алкоголь и контактировать с токсичными веществами, лаками, красками. Нужно держаться подальше от воды.

12-14 июня

Соединение Марса с Нептуном осложнит жизнь Рыбам и Овнам. У Рыб может сложиться травмоопасная ситуация. Они могут и сами стать причиной своих неприятностей, если будут действовать с фанатизмом. У Овнов велик риск госпитализации, неприятностей от наркоза и лекарств, опасности в уединенных и заброшенных местах.

17-20 июня

Меркурий начинает разворот к ретроградному движению. Это отменит планы Близнецов и Дев и может стать причиной житейских проблем у Раков. У Близнецов и Дев снизится эффективность. Они могут чувствовать, что увязают в событиях, и не в силах ни изменить, ни как-то поторопить их. У Близнецов это отразится на деловой сфере, а у Дев – на групповых проектах, в которых они заняты, и отношениях с друзьями. Ракам будет трудно выражать свои мысли и поспевать за событиями. Они будут часто опаздывать или с запозданием реагировать на то, что происходит.

19-20 июня

Секстиль Марса к Юпитеру и Плутону принесет удачное судьбоносное событие Рыбам. Они хорошо справятся со сложной задачей, получат поддержку обстоятельств в том деле, которым будут заняты и даже могут совершить что-то грандиозное.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram