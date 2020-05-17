Жизнь трех знаков Зодиака вскоре круто изменится – астрологи

Последний месяц весны станет очень благоприятным и удачным для представителей трех знаков Зодиака.

Гороскоп на май 2020 года обещает спокойный и позитивный период для большинства знаков зодиакального созвездия. Месяц будет насыщенным и возможны проблемы с финансами, но астрологи утверждают, что все будет решаться быстро и легко.

Астрологи рассказали, для кого конец мая станет судьбоносным периодом и назвали знаки Зодиака, которые изменят свою жизнь этой весной, пишет "РБК-Украина".

Телец

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Последняя декада мая для Тельца станет благоприятной и удачной. Представителей этого знака Зодиака ждет ряд приятных и интересных событий и изменений. Силы и энергия будут прибывать, а дела пойдут вверх. Возможно шикарное предложение о работе, от которой не стоит отказываться. Звезды обещают продвижение по карьерной лестнице и улучшение материального положения. Будьте готовы к кардинальным переменам в жизни.

Рак

Май для Раков станет месяцем радикальных изменений. Вам придется отказаться от многих факторов, к чему вы привыкли, поскольку ваш уровень жизни значительно поднимется вверх. Возможные страхи перед входом в новый этап жизни, но в результате вы обнаружите, что достигли желаемого. Возможны сильные стрессы и даже потеря чего-то очень ценного, но это необходимая потеря. Сложная ситуация вас закалит и поможет стать сильнее.

Козерог

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Ваша неутомимость во время карантина и желание развиваться сыграет в конце мая хорошую службу. Открытие собственного бизнеса или значительное расширение уже действующего - вот что обещают вам звезды в конце месяца. Последние дни мая принесут Козерогам встречу, которая кардинально перевернет весь мир. Возможно этот человек станет наставником и учителем, который научит совсем иначе относиться к работе и поможет в короткие сроки продвинуться вперед.