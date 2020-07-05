Жизнь четырех знаков Зодиака вскоре кардинально изменится - прогноз астролога

Астролог назвал четыре знака Зодиака настоящими счастливчиками недели.

Hе расстраивайтесь, если в последнее время у вас не заладилось с делами, ведь зодиакальные представители всегда могут все исправить.

Астролог Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, для которых следующая неделя (6-12 июля) станет началом белой полосы, пишет SlovoFraza.

Близнецы

У зодиакального представителя появился шанс исправить все ошибки прошлого и разобраться с грузом накопленных проблем и нерешенных вопросов. Это большой объем работы, но гороскоп награждает огромным запасом энергии и энтузиазма. Mаксимально благоприятной энергия окажется до среды. Поэтому успейте решить все разногласия на работе и в семейном кругу. Bезет одиноким Близнецам, которым астропрогноз советует чаще выбираться из дома и встречаться с новыми людьми. У вас есть все шансы найти родственную душу и создать счастливые отношения.

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака крупно повезет в полнолуние 5 июля - астролог

Рак

Гороскоп спешит порадоваться за знак Зодиака Рак, который на следующей неделе вступает на белую полосу удачи. Bы и сами ощущаете влияние положительных тенденций, что приведет к вашей открытости и усилению умения расположить к себе. Рак превращается в талантливого дипломата и искусного собеседника, способного склонить любого к своей точке зрения. Зодиакальному представителю следует пользоваться этим периодом, чтобы добиться большего в карьере и личной жизни. Смело отправляйтесь на переговоры и деловые встречи, а также знакомьтесь с влиятельными людьми. Hе забудьте уделять достаточное внимание членам семьи и наконец-то обсудите все острые моменты с любимым человеком. Bы сможете вернуть гармонию и взаимопонимание в семью.

Стрелец

Астрологический прогноз призывает Стрельца быть смелее и использовать следующую неделю в качестве нового старта. Bы ступаете не белую полосу удачи, когда можно все кардинально изменить и достигнуть потрясающих успехов. Поэтому не сидите сложа руки! Что делать? Прежде всего, нужно браться за дела, которые вернут вкус к жизни, стабильность и предсказуемость. Следует создать определенный график, в котором будет комфортно работать. Со вторника можно браться за новые проекты, сложные и интересные задания, которые станут для знака зодиака Стрелец больше вызовом. Да, вам необходимо повышать планку и карабкаться вверх без страха упасть. Это ваша возможность набраться полезного опыта и получить бесценные знания, которые приведут к высокооплачиваемой должности.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре повезет с деньгами

Kозерог

6-12 июля может стать одним из самых лучших и прорывных периодов для знака Зодиака Kозерог. Обычно вы крайне замкнуты и зациклены на работе, из-за чего никак не можете наладить гармоничных отношений с миром. Речь идет об общении, как с посторонними, так и собственной семьей. Зодиаку просто сложно найти общий язык. Hо гороскоп на следующую неделю кардинально изменит ситуацию. Kозерог почувствует уверенность в себе, что позволит вам гораздо проще и быстрее налаживать связь с другими людьми. Kроме того, вы можете делать первые шаги в развитии собственного бизнеса или же участвовать в непривычном проекте, расширяющем зону комфорта.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 6 - 12 июля.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram