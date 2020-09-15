Близнецы умны, поэтому покорить представителя противоположного пола для них не составляет труда.

Астрологи рассказали, женщины каких трех знаков Зодиака способны покорить любого мужчину. Узнайте, кто поднялся на вершину рейтинга соблазнительниц.

Тельцы упрямы, поэтому если они ставят перед собой какую-то цель, то приложат все усилия, чтобы добиться желаемого. Также они действуют и в отношениях с мужчинами. При чем последним, как ни странно, нравится такая напористость Тельцов.

Близнецы

Близнецы умны и покорить представителя противоположного пола для них не составляет труда. Правда, они часто противоречат сами себе, поэтому и мнение по отношению к мужчинам у них быстро меняется. Не удивляйтесь, если вы быстро наскучите им.

Скорпион

Женщин этого знака Зодиака можно назвать по истине роковыми, ведь они умеют быть одновременно сексуальными и умными. Мужчинам сложно устоять перед Скорпионом, ведь она видит их насквозь, пишет slovofraza.

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Автор: УНИАН