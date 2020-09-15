Скорпион - роковая женщина / фото: ua.depositphotos.com

Астрологи рассказали, женщины каких трех знаков Зодиака способны покорить любого мужчину. Узнайте, кто поднялся на вершину рейтинга соблазнительниц.

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Тельцы упрямы, поэтому если они ставят перед собой какую-то цель, то приложат все усилия, чтобы добиться желаемого. Также они действуют и в отношениях с мужчинами. При чем последним, как ни странно, нравится такая напористость Тельцов. 

Близнецы

Близнецы умны и покорить представителя противоположного пола для них не составляет труда. Правда, они часто противоречат сами себе, поэтому и мнение по отношению к мужчинам у них быстро меняется. Не удивляйтесь, если вы быстро наскучите им.

Скорпион

Женщин этого знака Зодиака можно назвать по истине роковыми, ведь они умеют быть одновременно сексуальными и умными. Мужчинам сложно устоять перед Скорпионом, ведь она видит их насквозь, пишет slovofraza.

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Автор: УНИАН