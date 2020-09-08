Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждут роковые испытания в зеркальную дату 9.09.2020.
Об этом пишет slovofraza.
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Тельцам в зеркальную дату 09.09.2020 следует вести себя максимально осторожно. В этот день вас ждут испытания на профессиональном поприще. В ваш дружный коллектив не так давно пришел гнусный провокатор, и его цель - вы. Если сдержитесь, то можете рассчитывать на карьерный рост, если окажетесь нетерпеливы - разочаруете начальство.
Близнецы
Близнецам в этот день придется понервничать. Выйти из сложной ситуации вам поможет профессионализм и самоотдача. Усердно трудитесь, и сопутствующие проблемы разрешатся сами собой.
Bесы
Для весов "зеркальная" дата станет проверкой вашего профессионализма и умения договариваться с людьми в самых сложных ситуациях. Не расслабляйтесь. Гороскоп призывает не теряться и пробовать что-то новое. Hе бойтесь экспериментировать и искать новый подход к собеседнику.
Kозерог
Для Козерогов день превратится в длинную цепочку испытаний, проблем и трудностей. Прежде всего, будет сложно реализовать планы и выполнить привычный объем работы. Новизна дается Kозерогу с трудом, поэтому будете первое время упрямиться. Астрологический прогноз призывает меняться и подстраиваться, иначе так и не достигнете желанного успеха.
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