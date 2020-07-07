Зеркальная дата 7.07: как привлечь удачу в этот день

В нумерологии семерка является божественной, поэтому считается главным и самым могущественным числом.

Зеркальная дата — это день с особенной энергетикой, которая усиливается за счет магического совпадения чисел.

Это совпадение сделает обычный день 7 июля счастливым, пишет slovofraza.

Магия числа 7

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, для которыx в июле начнется белая полосаВ нумерологии семерка является божественной, поэтому считается главным и самым могущественным числом. Это цифра проницательна, но осторожна: она не открывает великих тайн. Семерка не любит магов и ворожей, которые пытаются с ее помощью узнать будущее или познать непознанное. Она — хранительница секретов, и ее интересует духовный мир человека. Если 7.07 ваше материальное начало возьмет вверх над духовным, приготовьтесь к удару судьбы, который может привести к большим проблемам. Поскольку семерка служит духовным людям, очень важно проникнуться духовностью этого дня, заглянуть внутрь себя и прислушаться к голосу сердца. Только искренние желания, несущие благо духовному началу, точно и быстро дойдут до высших сил.

Как загадать желание 7 июля

Предлагаем список правил, которые помогут загадать желание 7 июля так, чтобы все лишнее ушло из жизни, а его место заняли счастье и удача. Для быстроты эффекта важно отследить точное время, когда на часах будет 7 часов и 7 минут. Подойдет и такое же вечернее время, 19:07. За минуту до наступления 07:07 или 19:07 нужно озвучить свое желание. Мы советуем использовать принцип визуализации, который поможет в красках передать желаемое.

Как загадать желание и каким образом его лучше сформулировать, мы покажем на простом примере: «Я хочу счастливую жизнь». А вы перефразируете указанный пример согласно своей мечте. Правило Nо1: используйте настоящее время. Важно думать о своем желании так, словно оно уже исполнилось. Вместо «Я хочу счастливую жизнь» запишите: «Я живу счастливой жизнью». Используя настоящее время, вы даете установку, что мечта уже стала реальностью. Это необходимо для того, чтобы лишить себя сомнений и настроиться на воплощение желаемого.Правило Nо2: больше конкретики. Назначьте точное время, в течение которого ваша мечта может и должна исполниться. Число 7 очень коварно, поэтому вы можете прождать исполнение задуманного 3, 5, а то и все 7 лет. Поэтому формулируйте конкретно: «Я начал(а) жить счастливой жизнью в этом, 2020, году». Вы даже можете указать месяц и точную дату, морально настроив себя на исполнение загаданного в срок.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, для которых середина лета станет судьбоноснойПравило Nо3: формулируйте желание четко. Вы должны знать, чего именно вы хотите и как этого достичь. Ваше желание должно быть емким, понятным и конкретным, поэтому прежде чем загадывать желание, приведите в порядок собственные мысли и чувства. Если вы мечтаете найти хорошую работу, встретить родственную душу, купить новый автомобиль, то обязательно укажите это. К примеру, «Я хочу получать много денег» звучит туманно и даже опасно. Ведь при этом не понятно, как вы хотите заработать эти деньги, на что вы их будете тратить и, собственно, зачем они вам нужны.

Правило Nо4: верьте в лучшее. Зарядите свое желание положительными эмоциями. Представьте себе, как вы будете рады и счастливы, когда ваша мечта исполнится.

Правило Nо5: все дело в деталях. Чтобы приблизиться к своей мечте, визуализируйте не только саму мечту, но и связанные с ней подробности, вплоть до самых мелочей. К примеру, если вы хотите счастливую и полную изобилия жизнь, то представьте свой дом, свое настроение, атмосферу и даже эмоции близких. Можете также обрисовать в уме приятные события и звук сообщения на телефоне, информирующий о начислении заработанной платы.

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