Это день, в который можно и нужно начинать новые дела.

Зеркальная дата 11.11 считается одной из самых благоприятных за весь месяц из-за силы единицы. Очень важно начать этот день с позитивного настроя и любви к себе и миру.

Об этом пишет slovofraza.

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Единица означает помощь, поддержку и активность. Это день, в который можно и нужно начинать новые дела. Необходимо реализовывать свои желания, идти вперед, стремясь к гармонии и к покорению новых вершин.

Единица символизирует собой начало, божественное вмешательство в дела. Нужно заниматься теми делами, которые приносят добро вам и окружающим либо, как минимум, никому не вредят. Ангелы-хранители будут стремиться активно участвовать в жизни людей.

Следуйте за внутренним голосом. Не нужно слушать окружающих. В этот день эксперты настоятельно советуют не обращать внимание на советы со стороны друзей, коллег и даже самых близких людей. У каждого своя голова на плечах, а советы будут только вредить.

Как правильно загадать желание 11.11

Загадывать желания в этот день можно и нужно, но соблюдая простые правила: не желать того, что может навредить окружению — в эти сутки любой негатив не исчезает, а бумерангом возвращается в жизнь; загадывать желания в спокойном и умиротворенном состоянии, взвесив свои мечты и выбрав ту, которая действительно может стать реальностью.

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Автор: УНИАН