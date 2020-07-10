Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет невероятное везение на этих выходных

Нынешние выходные – 11 и 12 июля – время революционных перемен, когда возможны любые, даже самые неожиданные события, которые со временем значительно улучшат нашу жизнь.

Символом 21-го лунного дня, который растянется на двое суток, является мчащаяся во весь опор колесница – повозка, на которой в античные времена въезжали в свои – или поверженные – в великих битвах города увешанные лавровыми венками победители. Трактовка символа проста: дни благоприятны для крутых жизненных поворотов, но коснется такой жизненный сценарий только тех, кто не ждет манны небесной, а сам делает все для того, чтобы жизнь стала максимально приятной и счастливой.

Читайте такжеАстролог рассказала, у каких знаков Зодиака в июле исполнятся все заветные мечтыРекомендуется делать шаги, которые определят ваше безбедное существование на значительный период времени: приступать к реализации новых проектов, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, назначать дату свадьбы. Время особо благоприятно для людей творческих профессий – у них появится шанс создать произведение искусства на все времена, пишет ТСН.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам выпадет редкостный шанс, позволяющий сдвинуть с мертвой точки вопрос, который долгое время не решался, несмотря ни на какие – ежедневные и порой недюжинные – усилия. В это волшебное время наконец-то как будто бы снизойдет озарение – удастся осознать, как именно нужно действовать в данном конкретном случае. Ну а дальше – дорогу осилит идущий: никакое волшебство не случится само собой, если не работать над его осуществлением, так что можно сказать, что – к счастью! – все только начинается.

Весы (24.09 – 23.10)

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, для которых июль станет переломным моментом в жизниВесам, несмотря на выходные, как ни странно, повезет в работе. Вполне возможно, что в один из этих двух дней прозвенит долгожданный звонок с предложением престижной и материально выгодной работы, о которой представители знака так давно мечтали, что уже на нее и не надеялись. Жизнь в очередной раз докажет, что веру в чудо нельзя терять никогда – никто не знает, в какой день оно наконец-то произойдет. Относительно ответа на «предложение, от которого нельзя отказаться, двух мнений быть не может – необходимо соглашаться, не раздумывая.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут рассчитывать на плодотворные деловые переговоры и, что особенно важно, знакомство с человеком, который в последующем сыграет важную роль в их жизни. Главное, отказаться от снобизма – из-за него можно упустить такую замечательную возможность, сочтя что кандидат недостаточно богат, знаменит или интересен, чтобы составить компанию представителям знака. Важно вовремя вспомнить слова одного из булгаковских героев, предостерегавшего: «Никогда не судите о человеке по его костюму – вы рискуете ошибиться, причем, крупно».

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды сулят финансовый успех. Трудно предположить, какой именно облик он примет на этих выходных – станет неожиданным поступлением на карточку, долгожданной выплатой за давно сделанную работу или подарком от близкого – или не очень – человека, важно, что он станет причиной лавины позитивных эмоций. Непременное условие, которое необходимо соблюсти в этом случае – благодарность за полученное, в противном случае Вселенная, посылающая такие подарки, может обидеться и направить поток изобилия по другому адресу.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram