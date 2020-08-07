"Могут вернуться лихие 90-е": астролог поразила прогнозом для Украины

Астролог предрекает, что настроения в обществе обострятся и люди станут более агрессивными

Астролог Надежда Кологривовых составила прогноз о будущем Украины и предрекла стране "возвращение в 90-е".

Об этом пишет ИА «Вголос».

По мнению астролога, вскоре по стране прокатятся протесты.

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака улыбнется удача в зеркальную дату 8.08 2020 - астролог «Местные и точечные протесты точно пройдут по Украине. Если принять во внимание гороскоп Украины, то до 24 августа 2020 года особых протестов не будет, но уже совсем скоро для нас наступит новый год и придет в действие новый гороскоп. Сейчас народ недоволен, но ничего не делать», - пояснила Надежда Кологривовых.

Астролог предрекает, что настроения в обществе обострятся и люди станут более агрессивными.

«После этого наше общество будет находиться в знаке Скорпиона, то есть будет более агрессивным и находиться в хорошем аспекте к Солнцу. Это означает, что будет подъем новой идеологии в стране. Я думаю, что оппозиционные партии и силы наберут вес. Здесь важно понимать, что это может сыграть на руку партиям, которые ушли в «подполье» после событий на Майдане, они будут поднимать голову», - добавила астролог.

Также она уверена, что в стране будет наблюдаться рост преступности.

«Также, согласно гороскопу, пострадает демократия в Украине. Плутон будет в созвездии Скорпиона, а он отвечает за олигархов, преступный мир и антидемократическое устройство. Раз в год он является очень сильным и сейчас снова будет усиление таких настроений. Фактически, к нам могут вернуться лихие 90-е», - резюмировала она.

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