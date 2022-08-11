К концу лета во Львовской области обстановка изменится, отметила Цыбульская.

Астролог и таролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов РФ по Львову и Львовской области в августе. Она отметила, что многие снаряды будут отбиты силами Украины.

Такой прогноз она сделала на своем YouTube-канале, разложив карты.

По ее словам, к концу лета в регионе обстановка изменится, люди будут разочарованы и начнут паниковать. Кроме того, в городе могут ужесточить ограничительные меры.

Также Цыбульская рассказала, что во Львове есть предатель, который передает много информации российским оккупантам, ворует и занимается "крысятничеством". Это высокопоставленный чиновник, отметила астролог.

Напомним, астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

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