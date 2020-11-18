В 2020 году последний период, в который планеты начнут активно взаимодействовать с осью катастроф, начнется 30 ноября, а завершится 4 декабря.

Известный астролог Василиса Володина предупреждает, что в ноябре нас ждет ось катастроф. Астролог рассказала, что означает и чем характеризуется этот период.

Об этом пишет slovofraza.

Что такое ось катастроф

Читайте также2021 год Белого Металлического Быка: как расположить к себе животноеНа небе есть две очень важные звезды, символизирующие начало и конец любых дел и процессов - Альдебаран и Антарес соответственно. Они расположены практически прямо друг напротив друга и воображаемая линия между ними символизирует эту самую ось катастроф. Когда планеты попадают на эту ось, в мире начинают происходить глобальные катастрофы

С осью катастроф часто связывают, к примеру, аварию на Чернобыльской АЭС, Тяньшанское землетрясение, землетрясение в Китае 1556 года, теракт 11 сентября в США. Астролог отмечает, что данная ось связана именно с глобальными проблемами, возникающими из-за деятельности человека. Иногда оси катастроф связывают с болезнями, смерчами, землетрясениями и цунами.

Ось катастроф в ноябре 2020 года

В 2020 году последний период, в который планеты начнут активно взаимодействовать с осью катастроф, начнется 30 ноября, а завершится 4 декабря. Это будет очень опасное время.

Василиса Володина предупреждает, что могут возникнуть новые политические волнения, столкновения интересов различных слоев населения.

Старайтесь как можно реже посещать массовые мероприятия и публичные места. Никто также не отменяет режим повышенной осторожности в отношении коронавируса. Скорее всего, в эти дни может возрасти заболевших. Берегите себя, своих близких и не рискуйте здоровьем. Принимайте взвешенные решения и не следуйте слепо за другими людьми.

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Автор: УНИАН