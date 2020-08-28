Близнецам стоит посвятить эти выходные общению / tv.ua

Об этом пишет ТСН.

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Тельцам, которые всегда непрочь посидеть дома, звезды рекомендуют на этих выходных максимально выбираться из четырех стен. Неважно путешествие это будет или командировка - удача будет сопутствовать вам с момента выхода из дома. 

Близнецы  

Близнецам стоит посвятить эти выходные общению. Пообщайтесь с друзьями, с которыми долгое время не виделись из-за карантина. Обмен энергиями с близкими людьми заставить вас чувствовать себя лучше. 

Стрелец  

Стрельцам, являющимся одним из самых активных знаков Зодиака, звезды советуют сбавить обороты и перестать – хотя бы на время – заниматься самым любимым своим делом, усовершенствованием и спасением мира, а уделить время себе. В этот уик-энд просто расслабьтесь.

Водолей 

Водолеев в эти выходные ждет неожиданный жизненный поворот. Главное, не упустить счастливую возможность, которая может принять любой образ – телефонного звонка с предложением новой должности, неожиданной встречи или случайно – на сдачу – купленного лотерейного билета. 

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Автор: УНИАН