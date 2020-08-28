Тельцам, которые всегда непрочь посидеть дома, звезды рекомендуют на этих выходных максимально выбираться из четырех стен.

Согласно прогнозу астрологов, четыре знака Зодиака на этих выходных ждет невероятная удача.

Об этом пишет ТСН.

Тельцам, которые всегда непрочь посидеть дома, звезды рекомендуют на этих выходных максимально выбираться из четырех стен. Неважно путешествие это будет или командировка - удача будет сопутствовать вам с момента выхода из дома.

Близнецы

Близнецам стоит посвятить эти выходные общению. Пообщайтесь с друзьями, с которыми долгое время не виделись из-за карантина. Обмен энергиями с близкими людьми заставить вас чувствовать себя лучше.

Стрелец

Стрельцам, являющимся одним из самых активных знаков Зодиака, звезды советуют сбавить обороты и перестать – хотя бы на время – заниматься самым любимым своим делом, усовершенствованием и спасением мира, а уделить время себе. В этот уик-энд просто расслабьтесь.

Водолей

Водолеев в эти выходные ждет неожиданный жизненный поворот. Главное, не упустить счастливую возможность, которая может принять любой образ – телефонного звонка с предложением новой должности, неожиданной встречи или случайно – на сдачу – купленного лотерейного билета.

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Автор: УНИАН