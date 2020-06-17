Названы четыре знака Зодиака с железным характером

Сила воли представителей четырех знаков Зодиака может стать для вас настоящей неожиданностью.

Астрологи уверяют, что люди, родившиеся под каждым из нижеперечисленных знаков Зодиака, обладают невероятно сильным характером.

Если вы хоть в чем-то перейдете им дорогу, у вас будет лишь один из двух вариантов: либо извиниться и надеяться, что вас помилуют, либо пуститься наутек, в надежде, что вас не догонят. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Овны — настоящие бунтари, готовые всегда и везде отстаивать собственные идеалы. Они слишком ценят собственную личность, чтобы позволять кому-то угрожать им или диктовать свою волю. Однако Овен никогда не использует свою энергию во вред людям.

Телец

Вряд ли, глядя на мягкого и добродушного Тельца, вы заподозрите его в наличии несгибаемой воли. Но никогда не судите о книге по ее обложке! Тельцы впадают в самую настоящую ярость, заметив, что кто-то покушается на то, что он любит. Это относится не только к людям, но и к вещам.

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Козерог

Сила воли Козерога проявляется в том, что он всегда держится в рамках приличий, причем делает это для самого себя. Он прекрасно понимает, что мало кто готов выслушивать правду-матку в глаза. Поэтому Козероги обычно ведут себя довольно сдержанно и отстраненно. Внешнее равнодушие Козерогов является их принципиальным подходом к людям.

Водолей

Волевое поведение Водолея чем-то похоже на равнодушное отношение к людям Козерога. Но проявляется оно лишь тогда, когда представитель этого знака боится, что его не оценят по достоинству. Это значит, что Водолей не нуждается в друзьях. Скорее, он опасается, что некоторые люди начнут делать неправильные выводы, прежде чем узнают его получше. Именно поэтому Водолей может быть довольно строг и требователен к вам в начале знакомства. Но чем ближе вы будете узнавать его, тем более дружелюбным и открытым он будет становиться по отношению к вам.

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