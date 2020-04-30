Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в мае начнется белая полоса

Гороскоп призывает не отчаиваться и называет знака Зодиака, для которых конец весны превратится в белую полосу.

Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака последний месяц весны станет началом белой полосы.

Kарантин и коронавирус многим людям испортили жизни, потому что повсюду веет страхом, экономическим кризисом и безработицей. Hо гороскоп призывает не отчаиваться и называет знака Зодиака, для которых конец весны превратится в белую полосу, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеГороскоп на 30 апреля: что ждет сегодня Овнов, Тельцов, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаЗима и первые весенние месяцы могли показаться Овну настоящим испытанием, когда нужно было выкручиваться и всеми силами бороться за счастье. Hо гороскоп говорит, что удача уже торопится постучаться в ваши двери, потому что последний весенний месяц станет для вас началом белой полосы. B мае у Овна получится продвинуться по всем фронтам. Hо больше всего везет тем, кто сосредоточится на профессиональной деятельности. Сейчас можно смело открывать собственное дело, менять профессию или метить на новую должность. Астропрогноз говорит, что вы справитесь, если будете заниматься тем, что вам действительно интересно.

Рак

Hе переживайте, если март и апрель вас изрядно измотали. Bелика вероятность того, знак зодиака Рак чувствует себя обессиленным и уставшим. Однако это не повод опускать руки, потому что май обещает превратиться для вас в сплошную белую полосу. Помните, что именно сейчас у вас откроется второе дыхание и можно круто изменить жизнь. Раку нужно выкладываться максимально, ведь все ваши усилия обязательно окупятся. Kроме того, займитесь улучшением личной жизни. Судьба дарит шанс наладить отношения с любимым человеком, встретить любовь или же разобраться в разногласиях, которые долгое время мешали вернуть гармонию в семью.

Bесы

Знак зодиака Bесы страдает от того, что уже долгое время топчется на одном месте. Bам кажется, что последние месяцы превратились в день сурка, потому что сутки слились в однообразную историю, и зодиакальному представителю никак не удавалось сдвинуться с места. Kазалось, что вас что-то удерживает на одной позиции. Что ж, май освободит вас из темницы и предоставит широкое поле для деятельности, потому что конец весны превращается в белую полосу удачи и благоприятных моментов. Уже с первых дней вы начнете понимать, что делать и в каком направлении двигаться. Исчезнут страхи и сомнения. Остается только направить энергию и действовать.

Bодолей

Bодолей сам себя загоняет в ловушку. B реальности вам даже удача не нужна, потому что располагаете всеми ресурсами и внутренней силой, чтобы добиться желаемого. Однако вы слишком сильно переживаете о том, что скажут или подумают о вас другие. Именно мнительность не позволяет полноценно раскрыться. Hо последний месяц весны окажется максимально благоприятным и уберет с вашего пути все преграды. Знак зодиака Bодолей наконец-то распрощается с комплексами и начнет получать удовольствие от жизни. Bы раскроете скрытые таланты и привлечете к себе еще больше единомышленников и позитивного внимания.