Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака среди мужчин самый скверный характер

Названы самые отвратительные черты характера четырех знаков Зодиака.

Астрологи выделили мужские характеры по знакам Зодиака и рассказали, у кого из них самый невыносимый характер.

Среди них — Овен, Дева, Скорпион и Водолей, пишет MixNews.

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Овен

Если ваш избранник родился под этим знаком, то можете заранее пополнять аптечку успокоительными средствами, ведь жизнь с Овнами бывает порой просто невыносимой. Мало того, что они отменные эгоисты по своей натуре, так еще и часто бывают довольно раздражительными и вспыльчивыми. А об их бараньей упертости можно прямо-таки слагать легенды. Единственный плюс в их характере — это быстрая отходчивость.

Дева

Сложно найти более вредный и педантичный знак среди мужчин, чем Дева. Еще сложнее постараться им угодить в чем-либо. Помните, вы всегда будете недостаточно хороши. При этом Девы сами очень ленивы, не умеет адекватно выражать свои чувства и довольны сварливы по характеру.

Скорпион

Это очень въедливый и злопамятный знак. Подкупают своей любовью и преданностью, но потом просто доводят до белого каления своими постоянными недовольствами и мрачным видом. Верят во сверхъестественное и во всем ищут тайные знаки и смыслы, чем просто доводят своих домочадцев. Ну, а если вдруг вам удалось вызвать в этом мужчине ревность, что в общем-то сделать совсем не сложно, то готовьтесь к самому худшему. Не поздоровится никому.

Водолеи

Это настоящие темные лошадки. Что у них на уме, понять так же сложно, как разгадать улыбку Джоконды или Сфинкса. Как правило, у Водолеев за плечами темное прошлое и им действительно есть что скрывать. С ними лучше не строить серьезных планов, гораздо разумнее полагаться только на свои силы. Зато с Водолеями бывает довольно весело и они умеют создавать романтику в отношениях.

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