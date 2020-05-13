Астролог предупредил об опасном периоде: что ждет знаки Зодиака

С 13 мая напряженный период будет у Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев.

Астролог Георгий Личели на своей странице в Instagram рассказал о сложном периоде для многих знаков Зодиака. Он ознаменуется переходом в ретроградное движение сразу нескольких планет.

"На этой неделе произойдут значимые события. Одно из важных событий — это разворот Венеры 13 мая в ретроградное движение в знаке Близнецов. Период ретроградности будет длиться до 26 июня", - отметил он.

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На персональном уровне разворот Венеры в ретроградное движение может привести к серьезным проблемам в финансовых вопросах, а также в личных и деловых отношениях. ⠀

Вероятно появление людей из прошлого, возобновление старых любовных связей.

В период ретро-Венеры нежелательно делать предложения, планировать свадьбу, помолвку, проводить косметические операции, покупать предметы искусства, парфюмерию, косметику, открывать салоны красоты.

Как рассказал астролог, одновременно с разворотом Венеры в ретроградное движение Марс 13 мая переместится из Водолея в знак Рыб, тип активности изменится, станет более размытым, скрытым. Возможно, многие испытают упадок сил, отсутствие мотивации. Марс в рыбах хорош для людей творческих профессий, музыкантов, певцов, актеров. Для профессий, где требуется воображение и вдохновение.

"На этой неделе напряженный период будет у Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. У Козерогов и Тельцов гармоничный период, а у остальных — нейтральный", - отметил Личели.