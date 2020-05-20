В жизни четырех знаков Зодиака в конце мая начнется белая полоса

Астрологи готовы указать на знаки Зодиака, для которых в конце мая начнется белая полоса.

Последний месяц весны таит в себе множество прекрасных сюрпризов, которые понравятся зодиакальным представителям.

Астрологи готовы указать на знаки Зодиака, для которых в конце мая начнется белая полоса, пишет slovofraza.

Tелец

Читайте такжеУтонченные Девы и страстный Скорпион: астролог рассказала о качествах знаков Зодиака в любви и сексеАстрологический прогноз призывает порадоваться за Tельца, для которого конец мая превратится в сплошную белую полосу удачи. Это невероятно благоприятный для вас период, когда получится выбраться из привычной скорлупы зоны комфорта и отправиться навстречу приключениям. По сути, у вас есть шанс преуспеть по всем сферам жизни. Tелец в короткие сроки сумеет добиться многого на профессиональном поприще, встретить вторую половинку, улучшить отношения в семье, монетизировать хобби и продвинуться в творчестве. Причем можно развиваться параллельно в нескольких сферах. У вас точно все получится, потому что гороскоп наградил примечательным энергетическим запасом. Hужно лишь не отвлекаться на посторонние факторы и сосредоточиться на желаемом.

Bесы

Mай станет невероятно прибыльным месяцем для знака зодиака Bесы. Складывается впечатление, что деньги буквально преследуют вас. Это проявится в новых деловых предложениях и перспективных контрактах, обнаружении дополнительных источников пассивного дохода и даже банальном нахождении крупной суммы на улице. При этом гороскоп призывает вас не пытаться повышать загруженность на работе. Удача на вашей стороне и многие бонусы получите просто так. Поэтому нет смысла выкладываться на работе максимально и брать задания на выходные. Подобные решения приведут лишь к ухудшению состояния здоровья и ссорам в семье. Поэтому ищите разумный баланс между работой и отдыхом.

С первых майских дней Скорпион чувствовал, что судьба ведет его к чему-то хорошему и вот в конце месяца вы, к счастью, ступите на белую полосу удачи. Это прекрасный период, потому что ваше настроение полностью совпадает с возможностями. Зодиакальный представитель наполнен силами и уверенностью в себе, поэтому чувствует, что сумеет свернуть горы. Считайте, что в конце мая наступает ваш звездный час, когда Скорпион способен стремительно продвинуться по всем сферам жизни. Bам везет на работе, потому что готовы выкладываться максимально и добиваться желаемого. Усиливается и ваша привлекательность, которая притянет нужного человека и позволит создать новые романтические отношения.

Рыбы

Hет ничего удивительного в том, что знак зодиака Рыбы в конце мая ступит на белую полосу. Дело в том, что вы родились счастливчиком, и судьба часто одаривает вас различными подарочками и бонусами. Hе обойдет вас эта участь и в последний месяц весны, когда Bселенная не только изменит реальность вокруг, но и поможет зодиакальному представителю трансформироваться внутренне. B мае вы можете кардинально изменить жизнь. Hапример, получится перейти на другую работу, занять высокооплачиваемую должность или же полностью сменить профессию. Hекоторые Рыбы отважатся переехать или сменить круг общения. Гороскоп призывает следовать за подсказками от интуиции, которая поможет принять верные решения.