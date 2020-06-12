Личная жизнь четырех знаков Зодиака изменится до конца года - астропсихолог

У Раков, Скорпионов, Дев и Близнецов изменится личная жизнь.

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, каким знакам Зодиака ждать перемен в личной жизни до конца этого года.

Повезет только четырем знакам Зодиака. Первыми в очереди за изменениями оказались Близнецы, передает ТСН.

Близнецы

С 3 апреля по 7 августа в нем будет находиться планета любви и красоты Венера. Поэтому люди, рожденные под этим знаком Зодиака, будут более привлекательными в глазах противоположного пола. Также есть вероятность, что Близнецы могут броситься в любовь, как в омут с головой. О возможности незабываемых романов говорит и тот факт, что малый парад планет, который продолжается в течение всего года в знаке Козерога, попадает в дом партнерства Близнецов. Такая небесная конфигурация может привести к жизни представителей знака ярких и интересных людей.

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Дева

Венера в знаке Близнецов коснется и личной жизни представителей знака Девы. Девам не стоит ожидать полноценного романа. При этом их ждет короткий приятный флирт без обязательств. Дальнейшие события зависят от того, насколько люди, рожденные под этим знаком, смогут распорядиться сложившимися обстоятельствами. Есть вероятность, что Девы смогут создать крепкие отношения, обернув ситуацию в свою пользу.

Скорпион

На личной жизни представителей знака Скорпиона скажется пребывание Урана в знаке Тельца. В течение семи лет личная жизнь этих знаков Зодиака будет меняться кардинально. Кто-то разведется, кто-то выйдет замуж. При этом есть большая вероятность, что вашим партнером может стать иностранец или иностранка.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, уже второй год подряд теряют людей в разных сферах. То ли дело касается бизнеса, то ли дружбы, то ли личной жизни. Поэтому в текущем году Раки могут потерять своих вторых половинок. А вот те, кто отчаялся найти свою любовь, смогут наконец жениться или выйти замуж.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в эти выходные.

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