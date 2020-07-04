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Три знака Зодиака ждут перемены на личном фронте в начале июля - прогноз астрологов

15:21, 04 июля 2020
Астрология
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Иллюстрация REUTERS

Кому они принесут счастье, рассказали астрологи. Об этом пишет SlovoFraza.

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Телец

Свободным Тельцам июльские звезды сулят встречу с человеком, который станет для них движущей силой, направляющей их энергию в русло достижения карьерных и личностных высот. Вероятно, этот человек станет не только «путеводителем», но источником позитивных эмоций. 

Скорпион

На этой неделе в жизни одиноких Скорпионов может появиться тот, кто окажет позитивное влияние на их эмоциональное состояние, восприятие мира и даже на манеру поведения. Велика вероятность начала приятного романа. Скорпионы, которые уже находятся в отношениях, могут пострадать от обоюдной ревности. Не стоит переживать: сейчас это поможет осознать важность отношений и покрепче привязать к себе любимого человека.

Рыбы

В начале июля одинокие Рыбы могут по-дружески сблизиться с кем-то из круга знакомых и понять, что это именно тот человек, который им нужен. Не стоит отказываться от этого подарка судьбы. Семейным Рыбам астрологи прогнозируют выход на новый духовный уровень: в отношениях появится больше нежности, любви, понимания и поддержки. К тому же развеются многие сомнения и опасения.

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