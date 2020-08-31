У некоторых знаков начнется по-настоящему новая жизнь, прогнозирует астролог.

Для некоторых знаков Зодиака осень станет сказочным периодом. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба.

По его прогнозу, трем знакам Зодиака удастся добиться колоссальных успехов. Об этом сообщает МК.

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Козероги

Проблемы уйдут сами от этого знака Зодиака. Козерогам будет легко во всех сферах, а их оптимизму можно будет позавидовать. Сентябрь станет для них особенно счастливым.

Рак

Сентябрь — время пожинать плоды своих усилий, у вас намечается новый этап в жизни. Успех ждет не только на работе, но и в личной жизни.

Близнецы

У кого начнется по-настоящему новая жизнь, так это у Близнецов. Их ждет переезд или пополнение в семье, смена работы либо же новая любовь. Глоба советует этому знаку не бояться перемен.

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Автор: УНИАН