Звезды сулят успех трем знакам Зодиака / фото rabstol.net

По его прогнозу, трем знакам Зодиака удастся добиться колоссальных успехов. Об этом сообщает МК.

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Козероги

Проблемы уйдут сами от этого знака Зодиака. Козерогам будет легко во всех сферах, а их оптимизму можно будет позавидовать. Сентябрь станет для них особенно счастливым.

Рак

Сентябрь — время пожинать плоды своих усилий, у вас намечается новый этап в жизни. Успех ждет не только на работе, но и в личной жизни. 

Близнецы

У кого начнется по-настоящему новая жизнь, так это у Близнецов. Их ждет переезд или пополнение в семье, смена работы либо же новая любовь. Глоба советует этому знаку не бояться перемен.

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Автор: УНИАН