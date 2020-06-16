Астролог назвал три знака Зодиака - главных неудачника этой недели

У Тельцов наступает непростое время. Начало недели будет крайне динамичным, но звезды при этом окажутся в диссонансе с планетами.

Каждая новая неделя - это новый вызов, а иногда и новые проблемы. Астролог поведает вам о том, как со всем этим справиться, как победить хандру и настроиться на нужный лад, а также назовет знаки Зодиака, которым следует быть особенно осторожными.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеВысокие доходы и успех в личной жизни: известный астролог назвал главных счастливчиков июняУ Тельцов наступает непростое время. Начало недели будет крайне динамичным, но звезды при этом окажутся в диссонансе с планетами. Это значит, что люди данного Знака ощутят недостаток удачи. Павел Глоба в начале недели не советует принимать важных решений. На этой неделе Тельцов ждет большая удача в любовной сфере, особенно в конце недели. Звезды и планеты окажутся в очень благоприятном положении. Их созидательная энергия поможет Тельцам в новых начинаниях и знакомствах с новыми людьми. Есть шанс встретить на своем пути вторую половинку или кого-то очень важного для бизнеса, работы.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда семейная идиллия может резко смениться ссорами и проблемами. Начало недели будет очень позитивным, поэтому в первые пару дней на этот счет точно можно не переживать. Ближе к 20 июня начнутся легкие неурядицы, которые могут перерасти в настоящий конфликт. Единственное, что требуется от Стрельцов — быть более гибкими. Выходные лучше проводить не дома за компьютером или телефоном, а на природе, на улице. Нужно больше дышать свежим воздухом. В любовной сфере одиноких представителей Знака могут ожидать позитивные изменения.

Козерог

Начало недели будет довольно неблагоприятным для Козерогов.В целом на неделе будет возможность получения прибавки к зарплате, но при этом появятся новые задачи и дела. У Козерогов будет возможность выбора. Неделю лучше посвятить домашним делам и всему, что не требует отлагательств. Любовь должна отойти на второй план — особенно для одиноких Козерогов. Семейным людям этого Знака лучше посвятить себя близким.

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