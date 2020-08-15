Три знака Зодиака ждет невероятный финансовый успех в конце августа - астрологи

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 17 по 23 августа, рассказали астрологи.

Астрологи уверены, что их финансовые подсказки помогут прожить конец августа, не испытывая трудностей с деньгами.

Они выделили три знака Зодиака, которых ждет денежный успех в период с 17 по 23 августа. Об этом пишет SlovoFraza.

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Рак

С 18 по 21 августа в финансовой сфере намечаются перемены. Раков может посетить гениальная бизнес-идея. Если вы воплотите ее в жизнь, повышение зарплаты вам гарантировано.

Весы

Если Весы будут усердно работать, успех в карьере гарантирован. По словам астрологов, неделя с 17 по 23 августа идеально подходит для крупных финансовых вложений, покупки недвижимости, авто и начала обучения.

Козерог

Астрологи сулят вам смену работы. Помните, что деньги будут любить целеустремленных Козерогов, но способных при этом на поиски компромиссов в критических ситуациях. Также финансовая удача будет улыбаться щедрым представителям данного знака.

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