Три знака Зодиака ждет невероятное везение на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков начала июля - Лев, Дева и Рыбы.

Появился прогноз Павла Глобы на текущую неделю, 29 июня - 5 июля, для всех знаков Зодиака.

Астролог в своем гороскопе выделил настоящих счастливчиков начала июля, пишет SlovoFraza.

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Лев

У Львов неделя начнется и закончится очень позитивно. Это время прекрасно подходит для того, чтобы бросить всё и уйти в отпуск. Можно вместо отпуска, наоборот, взяться за работу и поднять продуктивность. Главное не делиться планами с окружающими, потому что друзья и близкие могут не разделить рвения Львов в их начинаниях, занятиях и делах. Это замечательное время для поиска второй половинки, новых знакомств, флирта, свиданий.

Дева

На этой неделе можно преуспеть как в любви, так и в деловой сфере. Также астролог советует проявлять креативность в тех вопросах, которые наиболее важны на данный момент. Необычный подход окажется очень важной составляющей успеха в любой профессии. Очень большая удача ждет Дев в любовной сфере.

Рыбы

Это время романтики, любви. Флирт и свидания помогут сменить обстановку и забыть о рабочих проблемах, отдохнуть как следует. Также астролог рекомендует задуматься о будущем. Можно заняться планированием отпуска, дел на ближайшие недели и месяцы, а также меньше выяснять отношения.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля.

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