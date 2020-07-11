Три знака Зодиака ждет большая удача на этой неделе - прогноз астрологов

У Весов, например, наступает прекрасное время для самореализации.

Советы астрологов на эту неделю помогут вам настроить свое настроение на победный лад. Это будет яркая и запоминающаяся неделя.

Период с 13 по 19 июля будет благоприятным для большинства знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

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Овен

У Овнов будет очень удачное время для примирения с близкими, поиска компромиссов. Позитивное настроение станет самым лучшим способом воздействия на подсознание близких. Чем меньше Овны станут таить в себе обид, тем чаще им будет улыбаться удача. В финансовой и рабочей сферах людей этого знака ожидают большие успехи.

Весы

Наступает прекрасное время для самореализации. Это удачный период для творческой деятельности, выражения своей индивидуальности в работе и внешности. Можно покупать новую одежду, создавать новый образ. Полезным будет общение с людьми старших поколений. Все это поможет жить полной жизнью и чувствовать себя поистине счастливыми. Полезно будет пообщаться с начальством по поводу продвижения по карьерной лестнице или увеличения доходов.

Козерог

У Козерогов на первом месте будут стоять деньги и работа. В позитивном настроении можно смело отправляться за покупками, совершать дорогостоящие приобретения, осуществлять обмен товаров, заключать сделки, оформлять ипотеку и кредиты. Вполне вероятно, что у Козерогов появятся новые цели и стремления. В любви у этих людей также ожидается взлет.

Ранее астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 июля и рассказали, каким знакам Зодиака звезды сулят перемены в амурных делах.

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