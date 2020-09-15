Для большинства знаков Зодиака начало осени будет благоприятным временем. А трем представителям зодиакального круга стоит подготовиться к серьезным переменам.
Об этом говорится в прогнозе известного астролога Павла Глобы на начало осени, пишет МК.
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Телец
Сентябрь будет весьма насыщенным у Тельцов. Их ждет новая любовь или работа, или даже пополнение в семье. Смело реализуйте все свои идеи, действуйте решительно!
Близнецы
Близнецы в начале осени смогут достичь высот в карьере. Глоба советует приложить все усилия, чтобы использовать на максимум полученный шанс. Не обращайте внимание на мелочи, когда впереди крупные достижения.
Дева
У Дев в конце сентября произойдет творческий взлет, и проявиться это может в любой сфере. Глоба сулит перемены этому знаку Зодиака. Осень обещает принести много новых ярких эмоций.
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