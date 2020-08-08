Три знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астрологи
Финансовые проблемы ощущаются очень остро большинством людей.
Советы астрологов помогут вам правильно тратить и эффективнее зарабатывать деньги на этой неделе, чтобы не чувствовать проблем. Об этом пишет SlovoFraza.
Читайте такжеТрем знакам Зодиака грозит опасность в августе - прогноз астрологов
Каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 10 по 16 августа
Рак
Ракам привлечь больше удачи и денег в свою жизнь помогут позитивные установки. Их актуальность лишь повышается тем, что люди будут немного отстраненными в этот период, и Ракам придется уповать лишь на самих себя, на свои силы и мудрость.
Телец
Полезно будет убираться на только дома, но и на рабочем месте. Нужно навести порядок и разложить все по своим местам. Это поможет сфокусироваться на важных задачах и не потерять в производительности. Большая удача ждет Тельцов, которые работают в сфере услуг или много общаются по работе. Полезными станут командировки, смена обстановки.
Скорпион
Скорпионам для максимальной продуктивности в бизнесе и на работе придется настроиться на состояние потока. Особенно полезным это будет для тех, кто занимается креативной деятельностью. Также повезет Скорпионам, которые занимаются сложной и монотонной работой.
Ранее гороскоп Павла Глобы указал на знаки Зодиака, для которых август станет моментом триумфа. Среди них - Телец, Лев, Весы и Козерог.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram