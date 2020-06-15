Три знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астролог

Некоторым знакам Зодиака четверг принесет доход от тех дел, которые они сделали раньше.

Венера на этой неделе остается ретроградной. От новых начинаний, крупных покупок и инвестиций лучше отказаться, советует астролог Наталья Коляда.

Она рассказала, какие знаки Зодиака ждет прибыль на этой неделе, с 15 по 21 июня. Об этом сообщает "АстроМеридиан".

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Овен

Четверг принесет доход от тех дел, которые вы сделали раньше. В пятницу не потеряйте ничего в транспорте и не давайте своих вещей родне и соседям. На выходных можно расслабиться и подумать о чем-то кроме денег.

Лев

В среду неожиданно завершится (или завершится по плану, но с совершенно неожиданным результатом) деловой проект, над которым вы работаете. Вторая половина недели будет изумительно хороша для активности в тех вопросах, где идет речь о чужих или общих средствах. Будьте энергичней, и вы получите свою долю дохода или выгоду от решения чужих вопросов. Можно добиваться справедливости в страховой компании, банке и других организациях.

Водолей

Всю вторую половину недели звезды будут покровительствовать активности в этой сфере. С учетом ретроградной Венеры и убывающей Луны, лучше тратить силы не на новые начинания, а на завершение начатых дел и получение дохода от того, что уже сделано.

Ранее астрологи составили гороскоп на эту неделю, с 15 по 21 июня. Они рассказали, какие знаки Зодиака ждет невероятное везение.

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