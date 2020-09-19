Кому повезет с финансами, рассказали астроэксперты.

Астрологи прогнозируют, что до конца сентября 2020 года некоторые знаки Зодиака получат солидную денежную прибыль.

Среди счастливчиков этого периода в финансовом плане - Стрелец, Водолей и Рыбы. Об этом пишет МК.

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Стрелец

Стрельцы много работали, и сейчас пришло время собирать «урожай». Всё, чем занимались Стрельцы, начнет приносить прибыль. Финансовые возможности выведут жизнь этого знака Зодиака на совершенно новый уровень.

Водолей

Финансовая удача ждет под занавес сентября представителей этого знака. Денежная волна подарит Водолеям такую желанную свободу, о которой они всегда мечтали.

Рыбы

На финише в заплыве сентября Вселенная пошлет Рыбам неожиданный денежный приз для исполнения их сокровенных желаний.

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Автор: УНИАН