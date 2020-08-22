Три знака Зодиака вскоре ждет большая и счастливая любовь - астрологи

Внезапная встреча в сентябре может стать судьбоносной для некоторых знаков Зодиака, говорят астрологи.

Астрологи сулят, что 3 знака Зодиака накроет волнами счастья в первый месяц осени.

Среди счастливчиков — Близнецы, Весы и Скорпионы, пишет МК.

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Близнецы

Внезапная встреча в сентябре может стать судьбоносной для Близнецов, и случайный знакомый будет кружить вас в вальсе любви. Даже возможна свадьба.

Весы

Не думайте долго, решайтесь сейчас! Об упущенной возможности можно очень скоро пожалеть. Вас ждет красивый роман, а дальше - счастливая семейная жизнь.

Скорпион

Скорпионов затянет водоворот любви, этот знак Зодиака в сентябре превратится в романтичного влюбленного подростка.

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Автор: УНИАН