Три знака Зодиака вскоре ждет большая и счастливая любовь - астрологи
13:31, 22 августа 2020Астрология
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Внезапная встреча в сентябре может стать судьбоносной для некоторых знаков Зодиака, говорят астрологи.
Какие знаки Зодиака встретят любовь в сентябре / фото tv.ua
Астрологи сулят, что 3 знака Зодиака накроет волнами счастья в первый месяц осени.
Среди счастливчиков — Близнецы, Весы и Скорпионы, пишет МК.
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Близнецы
Внезапная встреча в сентябре может стать судьбоносной для Близнецов, и случайный знакомый будет кружить вас в вальсе любви. Даже возможна свадьба.
Весы
Не думайте долго, решайтесь сейчас! Об упущенной возможности можно очень скоро пожалеть. Вас ждет красивый роман, а дальше - счастливая семейная жизнь.
Скорпион
Скорпионов затянет водоворот любви, этот знак Зодиака в сентябре превратится в романтичного влюбленного подростка.
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