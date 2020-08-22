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Три знака Зодиака вскоре ждет большая и счастливая любовь - астрологи

13:31, 22 августа 2020
Астрология
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Какие знаки Зодиака встретят любовь в сентябре / фото tv.ua

Среди счастливчиков — Близнецы, Весы и Скорпионы, пишет МК.

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Близнецы

Внезапная встреча в сентябре может стать судьбоносной для Близнецов, и случайный знакомый будет кружить вас в вальсе любви. Даже возможна свадьба. 

Весы 

Не думайте долго, решайтесь сейчас! Об упущенной возможности можно очень скоро пожалеть. Вас ждет красивый роман, а дальше - счастливая семейная жизнь.

Скорпион 

Скорпионов затянет водоворот любви, этот знак Зодиака в сентябре превратится в романтичного влюбленного подростка.

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Автор: УНИАН

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Теги: #астролог#гороскоп