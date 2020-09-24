Какие знаки ждет богатство / фото ua.depositphotos.com
По прогнозу астрологов, некоторые знаки Зодиака получат возможность в конце сентября ощутить финансовое благополучие.
Среди них — Лев, Весы и Рыбы. Об этом сообщает МК.
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Лев
Этот знак Зодиака решит все финансовые вопросы, у него начнется период денежного изобилия. Вы сможете накопить круглую сумму.
Весы
Весы окажутся перед выбором в конце сентября. Придется принимать серьезное решение, от которого будет зависеть финансовый успех.
Рыбы
Рыбы смогут увеличить доходную часть бюджета и избежать чрезмерных трат. Финансовое благосостояние будет обеспечено.
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