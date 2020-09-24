Какие знаки ждет богатство / фото ua.depositphotos.com

Среди них — Лев, Весы и Рыбы. Об этом сообщает МК.

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Лев 

Этот знак Зодиака решит все финансовые вопросы, у него начнется период денежного изобилия. Вы сможете накопить круглую сумму.

Весы

Весы окажутся перед выбором в конце сентября. Придется принимать серьезное решение, от которого будет зависеть финансовый успех. 

Рыбы

Рыбы смогут увеличить доходную часть бюджета и избежать чрезмерных трат. Финансовое благосостояние будет обеспечено.

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Автор: УНИАН