Известный астролог назвал главных счастливчиков этой недели по знаку Зодиака

Тельцам на этой неделе очень сильно повезет, причем во всех сферах сразу.

Каждая новая неделя - это не только новый вызов, новые проблемы, но и новое счастье, удача и события.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет особая удача на этой неделе, пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которых в июле ждут приятные переменыТельцам на этой неделе очень сильно повезет, причем во всех сферах сразу. Самые позитивные дни недели: 22, 23 июня, а также 26 и 27 число. Звезды будут очень гармоничными и созидательными, поэтому в эти дни Павел Глоба рекомендует одиноким Тельцам сфокусироваться на знакомствах, но в интернете. Не стоит искать сложных путей и в работе, но нужно проявлять инициативу, продвигать свои идеи и делиться мыслями с коллегами, начальством. Вполне возможно, что Тельцов посетят очень полезные мысли относительно нерешенных проблем. Очень повезет и тем, кто имеет полноценную семью. Нужно как можно больше времени проводить с близкими.

Дева

В отличии от многих, у Дев первые дни недели будут самыми благоприятными. Астролог советует с головой уйти в дела. Главное — не переутомляться и не проводить на работе больше времени, чем обычно. Это может негативно сказаться на настроении и здоровье. 22 и 23 число — прекрасные дни для новых начинаний и ярких поступков, привнесения в жизнь чего-то нового. Большая удача на этой неделе ждет тех, кто желает найти вторую половинку. Нужно искать везде — в интернете, на работе, на улице и так далее, ведь «кто ищет, тот найдет».

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Это будет очень продуктивная и позитивная неделя, на которой не стоит отсиживаться в тени. Важно заниматься делами и быть вовлеченными во все, что происходит вокруг. Особенно это касается сферы денег и работы. Это прекрасная неделя для общения с друзьями, коллегами по работе. Большой успех ждет тех, кто занимается поисками второй половинки. В этом плане Скорпионам очень повезет, особенно 22, 23, 26 и 27 июня — в самые благоприятные дни. Это идеальное время для того. чтобы показаться себя с лучшей стороны, найти новых друзей, поддержку.

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