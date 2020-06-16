Известный астролог назвал главных счастливчиков этой недели по знаку Зодиака

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет особая удача на этой неделе.

Каждая новая неделя - это не только новый вызов, новые проблемы, но и новое счастье, удача и события.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет особая удача на этой неделе, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеКалендарь стрижек на июнь 2020: когда лучше сделать новую прическу для красоты и здоровья волосНачнется неделя крайне благоприятно, так как 15 и 16 числа ночные светила будут в полной гармонии. Велика вероятность, что наладятся отношения в семье и в паре. Любимые люди будут обращать на Близнецов больше внимания. Также приятными днями станут и выходные, в которые нужно отплатить близким той же монетой — навестить родных, помочь друзьям. Вторая половина недели будет крайне продуктивной. Однако 19 числа ожидается прилив деструктивной энергии. В целом у Близнецов появится много сил и желание быть самыми лучшими и успешными. Это желание стоит использовать для решения проблем и задач.

Лев

Это крайне благоприятное время для Львов. Целых четыре дня звезды будут максимально созидательными и позитивными: понедельник, вторник, а также в пятницу и субботу. Лишь 17 число будет считаться неблагоприятным, но этот день померкнет на фоне позитива недели. Настало время начать новую жизнь, забыв о прошлом. Для достижения наилучших результатов полезно будет пользоваться помощью своей интуиции. Обращать внимание на советы окружающих пока временно не стоит. Они могут ввести Львов в заблуждение. С другой стороны, мнение коллег и начальства лучше учитывать, чтобы не провоцировать конфликты на работе.

Дева

Эта неделя будет крайне благоприятной для работы и любых дел. Полезно будет заниматься домашними делами. При наличии желания и возможностей можно совершать крупные покупки. Также очень важно ставить новые цели. Визуализация желаний поможет в привлечении удачи. Любовь отойдет на второй план, но это не значит, что об этой сфере даже думать не стоит. Наоборот, по вечерам после работы стоит проводить больше времени с близкими и второй половинкой. Особенно это касается самых благоприятных дней недели — 17, 18 и 21 июня. Это будет очень яркая и динамичная неделя для Дев.

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