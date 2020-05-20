Три знака Зодиака летом ждет неожиданное богатство - астрологи

Гороскоп денег на июнь 2020 назовет главных счастливчиков начала лета.

Гороскоп 2020 на июнь расскажет о знаках Зодиака, которым звезды приготовили невероятный финансовый подарок в первый месяц лета.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, передает Styler.

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Финансовый гороскоп на июнь 2020: Лев

Астрологи советуют Львам все важные дела решить в первой половине месяца - именно в это время вам будет сопутствовать удача. Руководство похвалит за результаты, коллеги оценят. Львы окажутся на пьедестале почета. Заслуги перед фирмой могут быть высоко оплачены - ожидайте денежную премию или повышение.

Финансовый гороскоп на июнь 2020: Дева

В июне Девам поступит сразу несколько заманчивых финансовых предложений. Прежде чем согласиться на одно из них, подумайте. Возможно, одного вашего опыта не хватит для того, чтобы оценить все риски. В конце месяца Дев ожидают конфликты с коллегами по работе. В коллективе найдутся завистники, которые начнут распускать слухи о вас.

Финансовый гороскоп на июнь 2020: Козерог

В начале лета Козероги могут быть спокойны за финансовую составляющую их жизни. Появится возможность взять подработку или получить денежную премию. Июнь - самое время вкладываться в недвижимость, совершать крупные покупки. Но все финансовые операции лучше совершить в первой половине месяца.