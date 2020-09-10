В ближайшие несколько недель деньги будут плыть к Девам в руки / slovofraza.com
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых вскоре ждет денежное изобилие.
Об этом пишет slovofraza.
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Финансовое везение будет преследовать Рака по пятам в сентябре. Вы сможете преодолеть все проблемы на работе, и смело потратить деньги на развлечения и прочие приятности. Однако избегайте долгов.
Дева
В ближайшие несколько недель деньги будут плыть к Девам в руки сами. Если вы не будете лениться, то сможете получить высокий доход.
Стрелец
Будьте активны, заставляйте деньги работать на себя. Вы можете смело совершать серьезные покупки, открыть счет в банке или отложить крупную сумму денег на будущее. А вот тратить деньги на пустые развлечения вам сейчас не стоит.
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