Финансовое везение будет преследовать Рака по пятам в сентябре.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых вскоре ждет денежное изобилие.

Об этом пишет slovofraza.

Финансовое везение будет преследовать Рака по пятам в сентябре. Вы сможете преодолеть все проблемы на работе, и смело потратить деньги на развлечения и прочие приятности. Однако избегайте долгов.

Дева

В ближайшие несколько недель деньги будут плыть к Девам в руки сами. Если вы не будете лениться, то сможете получить высокий доход.

Стрелец

Будьте активны, заставляйте деньги работать на себя. Вы можете смело совершать серьезные покупки, открыть счет в банке или отложить крупную сумму денег на будущее. А вот тратить деньги на пустые развлечения вам сейчас не стоит.

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Автор: УНИАН