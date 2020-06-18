Три знака Зодиака быстро находят замену былой любви - астрологи

Как только Овен находит новый предмет обожания – больше ничто в его жизни не имеет значения, говорят астрологи.

Большинство людей можно разделить на два основных типа: одни легко отпускают отношения, а другие сразу по окончанию отношений пускаются в водоворот новых событий.

Если новый возлюбленный еще не нашелся, они начинают активно его подыскивать. Вот об этих знаках Зодиака рассказали астрологи, пишет MixNews.

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Овен

Как только представитель огненного знака находит новый предмет обожания – больше ничто в его жизни не имеет значения. Он отдается ухаживанию полностью и действительно получает от этого удовольствие.

Овен необычайно увлечен избранником именно в пору зарождающихся отношений. Пока он не добьется желаемого, он с маниакальным упорством будет делать все, чтобы объект желания обратил на него внимание.

И если после разрыва отношений они находят новый объект желания, то к нормальному образу жизни вращаются довольно быстро.

Рак

Расставшись с возлюбленными, эти люди некоторое время находятся в депрессии, чувствуя себя покинутыми и несчастными.

И все-таки, несмотря на разочарование и подавленность, они довольно быстро переходят к поиску новой любви. Хотя страдания их действительно глубоки. Они даже могут обратиться к друзьям за помощью в поиске нового партнера.

Лев

Для этого знака самым болезненным расставанием будет, если партнер бросит его первым. Для него это очень тяжелый удар, который просто наотмашь бьет по самооценке. Только новый партнер сможет вернуть ему силы, восстановить самооценку и утешить самолюбие. Ведь для Льва вся жизнь в любви – он буквально готов утопать в этом жарком чувстве.

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