Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи

Близнецы могут быть очень изменчивы, сегодня они душа компании и нуждаются в близости, а завтра уходят в себя и нуждаются в личном пространстве.

Отношения и построение отношений - это дело каждого человека. Однако согласно астрологии есть знаки, которые просто предпочитают быть в одиночестве. Часть знаков зодиака - это неисправимые романтики, для которых любовь - это одна из вещей, которая придает жизни смысл, но три персонажа, о которых пойдет речь далее, так себя не чувствуют.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеДля четырех знаков Зодиака это лето станет началом белой полосы - астрологиЭто видно сразу — Близнецы более счастливы в одиночестве. Бывают в отношениях и любят свою половинку, но когда они одни, они чувствуют себя свободно и у них вырастают крылья. Их отношения основаны на игре, без осложнений и оценки. Когда этого нет, то они страдают. Свобода-это то, что заводит этот знак зодиака. Близнецы могут быть очень изменчивы, сегодня они душа компании и нуждаются в близости, а завтра уходят в себя и нуждаются в личном пространстве. Чтобы оставаться счастливыми в отношениях им нужен партнер, который может принять оба лица Близнецов. Кроме того, люди, рожденные под этим знаком, имеют очень много запросов. Их девиз: если у вас есть возможность что-то получить, то получать нужно в полном объеме. Близнецы решительные, они знают чего хотят, и если партнер имеет проблемы с определением себя в каком-то вопросе, то они испытывают стресс, чтобы они стали более отзывчивыми. А может Близнецы просто не встретили ту единственную и неповторимую?

Стрелец

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которых этим летом ожидает судьбоносная встречаСтрелец любит быть в отношениях, но таких, которые имеют определенный ритм — не слишком свободные, но и не перетекающие во что-то серьезное. Он предпочитает быть один, чем в отношениях, на которые не готов. Выход из такой связи приносит ему радость и ощущение свободы. Благодаря этому может позаботиться о себе и шагнуть в новые отношения, будучи более зрелым и готовым ко всему. Стрелец должен узнать, чего он хочет, и иметь на это много времени. В отношениях это невозможно. Стрельцы любят чувствовать, что их жизнь под контролем. Находясь в отношениях чувствуют, что они ее теряют, поэтому быстро принимают решение прекратить такие отношения. Этот знак может иметь проблемы с самоотдачей, при этом особенно ценит собственную автономию. Люди, рожденные под знаком стрельца, не имеют тенденции к решению проблем с партнером. Как только они понимают что что-то пошло не так, как должно быть, отступают. Стрельцы не любят когда, кто-то к ним цепляется, особенно когда партнер не может сдерживать любовные порывы. Другими словами, стрельцы — это прирожденные одиночки.

Дева

Дева не может быть с кем попало. Она очень разборчива и в голове уже представляет человека, с которым проведет жизнь. Держит это видение долго и ищет пока не найдет. До этого времени предпочитает быть одна, чем с кем-то, кто не отвечает ее ожиданиям. Это наполняет ее счастьем — может свободно искать и встречаться с кем-нибудь, без стресса и с улыбкой на лице. В конце концов, если попадется тот единственный, то она сразу его узнает.

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