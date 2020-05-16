Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят небывалый успех - астрологи

Некоторым знакам Зодиака звезды сулят успех на неделе с 18 по 24 мая.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая содержит полезные советы астрологов, которые подскажут верный путь в каждой сфере жизни, начиная от любви и заканчивая финансами.

Пришла пора изменить все в лучшую сторону, избавив себя от страхов и неуверенности, пишет SlovoFraza.

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Кому повезет с 18 по 24 мая

Близнецы

Близнецы смогут на этой неделе изменить свою жизнь к лучшему. В любовной сфере Близнецы смогут существенно преуспеть. Это касается и тех, кто уже нашел вторую половинку, и тех, кто пока находится в поиске. Можно знакомиться, переводить отношения на новый уровень. В делах и финансах успех также будет рядом. Можно совершать дорогостоящие приобретения, заключать важные сделки, трудиться в поте лица.

Весы

Сфера любви для Весов в данный период будет самой важной и удачной. Очень повезет тем, кто пытается избавиться от одиночества и обрести счастье со второй половинкой. В долгосрочных отношениях также будет возможность стать счастливее. Что касается работы, то тут тоже хорошие новости: звезды и планеты созидательны, поэтому никаких непредвиденных проблем не ожидается.

Водолей

Наступает идеальное время для заключения важных сделок, решения юридических проблем, шопинг, а также для любовной активности.

Как сообщал УНИАН, гороскоп на субботу, 16 мая 2020 года, предусматривает для творческих Тельцов, Близнецов и Дев период идей, вдохновения и плодотворной работы.