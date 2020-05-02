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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами

19:21, 02 мая 2020
Астрология
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Каким знакам Зодиака повезет с деньгами / slovofraza.com

При этом они выделили три знака Зодиака, которые в этот период ждет денежный успех, пишет SlovoFraza.

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Рак

Самым удачным периодом для деловой активности будут дни по 10 мая. В этот период Раки смогут не только обзавестись полезными связями, но и увеличить доход за счет приобретенных знаний и навыков. Траты на этой неделе лучше всего направить на приобретение товаров для создания уюта в доме, а также приобрести милые подарки для тех, кто дорог сердцу.

Скорпион

Скорпионы могут смело направлять все силы на привлечение финансового благополучия уже с понедельника.  Тратить накопления астрологи рекомендуют в выходные, чтобы порадовать себя долгожданной покупкой, а близким подарить небольшие презенты в качестве знака внимания.

Рыбы

Удача на этой неделе будет с Рыбами, и с 4 по 10 мая они смогут воплотить в реальность смелые идеи, касающиеся привлечения капитала. Финансовое благополучие будет зависеть и от расторопности, а значит, Рыбам важно внимательно следить за знаками судьбы, чтобы не упустить возможность открыть дверь в благополучное будущее и сорвать куш.

Ранее астрологи назвали 3 знака Зодиака, у которых в конце весны улучшится жизнь.

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Теги: #астролог#Гороскоп