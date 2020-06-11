Трем знакам Зодиака сказочно повезет в июле 2020 - астролог

Среди счастливчиков июля - три знака Зодиака.

По прогнозу астролога Натальи Коляды, Уран 1-22 июля будет делать секстиль к Меркурию в Раке.

Это принесет удачу Ракам, Близнецам и Девам, пишет "АстроМеридиан".

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Ракам повезет удачно выступить или съездить куда-то, освоить новые знания. Для Близнецов это будет удачный период на информацию. А Девам будет везти в общественных мероприятиях, массовых проектах, общении с единомышленниками в группах и сообществах.

"Удача Урана заключается в том, что он очень быстро поворачивает дела к лучшему. Еще утром у вас были одни обстоятельства, а к полудню что-то произошло, и обстоятельства полностью изменились – в лучшую сторону, разумеется", - говорит астролог.

На эмоциональном уровне, продолжила Коляда, он даст освобождение от мрачных мыслей и ощущение внутренней свободы. На событийном уровне будет связан с дальними поездками, другими странами и иностранцами.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба готовит крупную прибыль в конце недели.

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