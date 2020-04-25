Трем знакам Зодиака несказанно повезет на этой неделе - астрологи

Астрологи выделили три знака Зодиака, которым повезет на этой неделе.

Начинается новая неделя, на которой начнется последний месяц весны. Для многих знаков Зодиака данный период будет судьбоносным и ярким.

Прислушайтесь к советам астрологов, чтобы сделать это время, с 27 апреля по 3 мая, удачным, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет большая удача

Лев

Эта неделя должна быть посвящена поискам или укреплению любви. Особенно романтичными днями станут пятница и суббота. Планеты и звезды в этот период будут в наилучшем положении для флирта, свиданий, знакомств и признаний в любви. Это весьма удачная неделя в целом, но камнем преткновения для Львов может стать чрезмерная самоуверенность.

Дева

В период с 28 по 30 число Дев ожидает крайне благоприятный период. Астрологи рекомендуют запланировать все самые важные дела и встречи именно на это время, чтобы повысить шансы на успех. Информационные потоки станут более мощными, поэтому можно будет заняться обучением, поисками новых менторов и наставников.

Скорпион

Выходные обещают быть очень яркими и насыщенными, как и вторник и среда. В эти дни Скорпионов ожидают приятные сюрпризы, большая удача в любовной сфере и повышенный запас сил. На этой неделе возможны судьбоносные встречи, которые принесут в жизнь представителей данного Знака больше эмоций, счастья и удачи.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых в мае ждут большие сложности. Среди них — Овен, Близнецы, Лев и Скорпион.